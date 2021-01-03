دينا فؤاد.. وجه القمر فى السينما والتلفزيون

دينا فؤاد نجمة استطاعت أن تثبت موهبتها بجدارة على الشاشة المصرية سواء فى السينما أو التلفزيون، فهى فنانة لا تشبه إلا نفسها، كل شخوصها مختلفة وجديدة، ولا يمكن أن تراها مكررة أو باهتة أو ضعيفة فى أى مشهد تقدمه وهذا ما تؤكده فى مسلسل "جمال الحريم" عبر

شخصية "حنان" التى حققت انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا وتفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ وقوى.

وعندما تقرأ ملامح دينا فؤاد على الشاشة، لا تستطيع أن تنطق سوى بوصف واحد هو "وجه القمر"، لأنها حقًا وجه القمر، وجه صبوح على

الشاشة ترى فيه رهبة لذيذة، وخوف ساحر، وتوتر لطيف، فى كل مشهد تقوم به، وتجسده بأداء رفيع ومدهش، وتمثيل هادئ، وثقة فى النفس، تضحك أحيانا وتبكيك أحيانا أخر.

دينا نجمة تمتلك طاقة تمثيلية رهيبة، ويكمن بداخلها إبداع فنى مذهل، ورغم تألقها الكبير فى كل ما تقدمه على الشاشة من أعمال فنية إلا أن بداخلها مخزون فنى وطاقة إبداعية كبيرة تحتاج الى اكتشافها.