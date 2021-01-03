في عيد ميلاد ملكة الفوازير.. معلومات لاتعرفها عن نيللي

تحتفل اليوم الفنانة نيللي بعيد ميلادها، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وتعتبر في الوطن العربي ملكة الفوازير والاستعراض الأولى.
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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القديرة نيللي:-
- أصولها أرمينية من حلب، سوريا وتحديداًحارة يقال لها (حارة الجب).
- شقيقة الممثلة فيروز التي اشتهرت وهي طفلة، وقريبة الفنانة الكبيرة لبلبة، كما تعتبر في الوطن العربي ملكة الفوازير والاستعراض الأولى.
- بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص عندما كبرتاشتركت في حلقات (الرمال الناعمة).
- كما اشتركت في المسلسل الإذاعى (شيء من العذاب) امام الفنان محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الأستعراض والتمثيل اشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.
- وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة
ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.
- قامت في بطولة فوازير رمضان على مدى أعوام كثيرة، وقدمتها بعده أسماء وأفكار.
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