(معلومات) لاتعرفها عن نادية لطفي في ذكرى ميلادها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالده في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن نادية لطفي:-

- أسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق.

- ولدت في حي عابدين في القاهرة، لأبوين مصريين.

- حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج

رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

- تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل (السبع بنات).

- قدمت عملا تلفازيا واحداً وهو "ناس ولاد ناس" وعملا مسرحيا واحداً وهو "بمبة كشر"،

- وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

- تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف.

- والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

- توفيت عصر يوم 4 فبراير 2020، إثر تدهور حالتها الصحية، عقب إصابتها بنزلة شعبية حادة أدت إلى فقدان وعيها ودخولها العناية المركزة.