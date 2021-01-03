تفاصيل ومكان عرض مسرحية مورستان

يستعد المسرح القومي لعرض جديد بعنوان "مورستان" عن نص بير السلم للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبه، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

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مسرحية "مورستان" مأخوذة عن بير السلم للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة، بطولة كوكبة من نجوم المسرح تأتي علي راسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح المصري، الفنان اشرف عبد

الغفور، الفنان أحمد سلامة وآخرين من نجوم المسرح منهم رامي الطومباري وفتحي سعد وعلي كمالو وسميحة عبدالهادي وهشام الشربيني وأيمن إسماعيل.

مهندس الديكور حازم شبل، الملحن أحمد الناصر يضع الموسيقي والالحان للمسرحي، مصمم الاستعراضات ضياء شفيق، مصمم الملابس الدكتورة أمانى حسني، المسرحية من إنتاج المسرح القومى، برئاسة إيهاب فهمي، رئيس البيت الفنى للمسرح الفنان

إسماعيل مختار ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال والمسرحية تقدم برعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم.

يذكر أن تدور أحداث مسرحية "بير السلم" للراحل سعد الدين وهبة حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الاشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم.