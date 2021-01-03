١٣ جائزة لعروض البيت الفني و"أفراح القبة" أفضل عرض

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالجوائز المتميزة التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمسابقة الرسمية لـ المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٣، حصل البيت الفني للمسرح على ١٣ جائزة من جوائز المهرجان.



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وأضاف "مختار" انه في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح والذي حصل على جائزة أفضل عرض.

كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور

ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض.

كما حصل عرض " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، أفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق ، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر .



كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضا جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني.



وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالاضافة الى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة

فهمي عن دورها في عرض "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح .

وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح و المسرحيين، فعلى الرغم من انه عام عصيب على المسرحيين الا ان هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كانعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها إلتحاما بالجمهور ، بالاضافة الى تبني الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية الهامة وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا هاما خلال السنوات القليلة الماضية.

كما وجه "مختار" الشكر والتقدير لكافة العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم و ابداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، مما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، كما وجه التهنئة لجميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام .