ألبوم إليسا يتصدّر قائمة الأكثر مبيعاً بين الفنانين العرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت صفحة worldmusic awards عبر حسابها على إنستغرام أنّ ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا بعنوان “صاحبة رأي” تصدّر قائمة الأكثر مبيعاً في قائمة الفنانين العرب.

وحققت إليسا نجاحاً كبيراً من خلال ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “صاحبة رأي” حيث أطلقته منتصف العام الماضي عبر يوتيوب.

وقد نشرت صفحة worldmusic awards عبر حسابها على إنستغرام منشوراً أكّدت من خلاله أنّ الألبوم تصدّر قائمة الأكثر مبيعاً في قائمة الفنانين العرب.

وكشفت الصفحة أنّ هذا التصدر جاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد مرور أشهر قليلة على إصداره حيث تضمّن 18 أغنية.

يُذكر أنّ إليسا أطلقت فيديو كليب واحد من الألبوم هو لأغنية “هنغني كمان وكمان” حيث صوّرتها في فترة الحجر المنزلي مع النجمة هيفاء وهبي.