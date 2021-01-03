بالأرقام – هيثم سعيد يحقق نجاحًا كبيرًا مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد كليب “حلوة عينيه” للفنان المصري هيثم سعيد من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” 2 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة على طرحه عبر القناة الرسمية للشركة في موقع “يوتيوب”.

أغنية “حلوة عينيه” رومانسية إيقاعية بإمتياز، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد وتوزيع كريم أسامة وميكس وماستر ماهر صالح، أداها هيثم بأسلوبه المختلف ضمن خلطة سحرية ما بين الإحساس في الأداء، والكلمة العاطفية واللحن المميز.

أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد، وأطل هيثم سعيد من خلاله بجرعة زائدة من الرومانسية ضمن مشاهد عاطفية جمعته مع الموديل، بالإضافة الى المجازفة بالتحليق بسماء لبنان ضمن مغامرة شيقة مع حبيبته.