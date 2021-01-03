تعرفوا إلى قائمة أجمل 10 نساء في عام 2021

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن موقع Wonderslist عن قائمته لأجمل 10 نساء في عام 2021 التي شملت نجمات من جنسيات مختلفة.

وبحسب الموقع المتخصص في تحضير لوائح في مجالات مختلفة، فإن هؤلاء النساء هن أجمل نساء العالم وشغوفات ويعملن بجد من أجل التفوق في مجالاتهن مما يجعل منهن مصدر إلهام للجميع.

فيما يلي قائمة Wonderslist لأجمل 10 نساء في العالم لعام 2021.

إيميليا كلارك

حلت النجمة البريطانية إيميليا كلارك في المرتبة العاشرة في قائمة أجمل 10 نساء في العالم، وهي ممثلة اشتهرت بأدائها العالي في مسلسل “لعبة العروش” كما عرفت بأعمالها الإنسانية وخاصة مساعدتها ودعمها للممرضات في بريطانيا.

لين يون

وجاءت لين يون في المرتبة التاسعة، وهي ممثلة وعارضة صينية من مواليد 1996، وقد حققت شهرة واسعة من خلال دورها في فيلم Mermaid، كما شاركت في أفلام ديزني والفيلم التاريخي “جنكيز خان”.

كاثرين لانغفورد

جاء ترتبيها في المركز الثامن، كاثرين لانغفورد ‏هي ممثلة أسترالية، ولدت في عام 1996 وعرفت بدور “هانا بيكر” في مسلسل “ثلاثة عشر سبباً” الذي تم عرضه للمرة الأولى على نتفليكس في 2017، والتي تلقت فيه ترشيحاً لجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة.

بريانكا شوبرا

ومرة أخرى استطاعت ملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا أن تحجز مكاناً ضمن قائمة أجمل نساء العالم وحلت هذه المرة في المرتبة السابعة، وقد حازت شوبرا لقب “المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية” لعام 2018 من قبل صحيفة Eastern Eye في لندن.

وشوبرا من أشهر ممثلات بوليوود وقد فازت بالعديد من الجوائز.

نانا

وحلت في المرتبة السادسة مغنية الراب وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية نانا إيم جيم آه، التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2009، وهي عضوة في فرقة “افتر سكول”.

ديبيكا بادوكون

احتلت ديبيكا بادوكون، الممثلة الأعلى أجراً في بوليوود، المركز الخامس في قائمة أجمل 10 نساء في العالم. وتعتبر هذه الممثلة أيقونة للأناقة في الهند وتحتل المرتبة الأولى في قوائم مختلفة لأجمل نساء الهند.

آنا دي أرماس

حازت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس لقب رابع أجمل امرأة في عام 2021، وتعمل حالياً في هوليوود وتعتبر واحدة من أكثر النساء إثارة.

سيلينا غوميز

احتلت نجمة ديزني السابقة سيلينا غوميز المركز الثالث في قائمة “أجمل نساء العالم لعام 2021”. وتعد سيلينا من أكثر النجمات شهرة والأكثر متابعة على انستغرام في العالم. وخلال مسيرتها المهنية حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة ALMA ، وجائزة الموسيقى الأميركية وجائزة MTV وجائزة اختيار الجمهور وغيرها الكثير.

ليزا سوبيرانو

ممثلة فلبينية أميركية بدأت مسيرتها من خلال مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وحققت الشهرة بعد أن لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي “إلى الأبد” مع انريكي جيل، وقد تصدرت النجمة قائمة “أجمل 100 وجه في العالم” لعام 2017.

هاندا أرتشيل

تصدر الممثلة التركية هاندا أرتشيل البالغة من العمر 27 عاماً قائمة أجمل النساء لعام 2021 في العالم.

اشتهرت هاندا في العديد من أدوارها وخاصة بدور “سيلين” في مسلسل “بنات الشمس”، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال أذربيجان عام 2012.