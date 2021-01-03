شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هواية كاتى هولمز الجديدة.. بدأت ممارستها بالحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادرا ما تظهر النجمة العالمية كاتى هولمز فى موسم الأعياد بدون ابنتها سورى كروز أو صديقها إميليو فيتولو ، إلا أن النجمة الشهيرة قررت قضاء بعض الوقت بمفردها لتقوم ببعض المهام .

زالتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر ( 42 عام ) فى هى تتحول فى شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تقوم ببعض المهمات بمفردها، قبل استعراض هوايتها الجديدة التى عملت على تطويرها فى فترة الحجر الصحى وهى التصوير الفوتوغرافى .

كانت كاتى هولمز ترتدى معطف من الصوف باحدى درجات اللون البنى وبنطلون جينز بإحدى درجات اللون الأزرق مع حذاء رياضى باللون الأبيض ، ولم تنس النجمة الشهيرة ارتداء القناع الواقى خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

ولكى تسجل المناظر المذهلة بأحد المنتزهات أحضرت هولمز الكاميرا الخاصة بها لتلتقط الصور للزهور وأيضا لأشخاص وكأنها تبحث عن موضوع محدد لصورها.

يذكر أن كاتى هولمز كان محط تركيز وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية وذلك بعد ظهورها رسميا مع صديقها الجديد إيميليو فيتولو من خلال صفحته الشخصية على " إنستجرام " وكانت هذه الخطوة بالتزامن مع عيد ميلاد كاتى هولمز الـ 42 .



كاتى هولمز (1)



كاتى هولمز (2)