شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تستعرض رشاقتها فى صورة بأول زياراتها لمعبد فيلة بأسوان: "فُتنت به" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة تارا عماد، فى صورة تستعرض فيها رشاقتها أثناء زيارتها الأولى لمعبد فيلة في مدينة أسوان، وحرصت على أن تحتفى بتلك الزيارة خاصة أنها الأولى لها في حياتها وفقاً لما ذكرته من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث ظهرت وهى تؤدى حركة تعكس رشاقتها داخل المعبد، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "أول مرة أزور معبد فيلة فى أسوان، لقد فتنت به".



تارا عماد من معبد فيلة

من ناحية أخرى تشارك الفنانة تارا عماد فى مسلسل "تحقيق"، الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، ويعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى.



تارا عماد على انستجرام وتعلق على زيارتها لمعبد فيلة

وكان آخر أعمال تارا عماد في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد،عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى وعرض في رمضان الماضى.