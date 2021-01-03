شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم لـ محمد رجب يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الـ31 من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة معلم يتصدر تريند جوجل

تصدر مسلسل ضربة معلم الذى يخوض بطولته النجم محمد رجب محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد اشتعال الأحداث في الحلقة الـ31 من المسلسل، وكان المسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على فضائية سى بى سى، وتألق بطل العمل النجم محمد رجب فى تجسيد دوره بكل إتقان.



ضربة معلم

ضربة معلم، بطولة كل من: محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.



محمد رجب في ضربة معلم

تدور أحداث المسلسل حول «جابر» الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ«عتال» فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

ويمكن لمتابعى قنوات سى بى سى، متابعة المسلسل على التردد الجديد بداية من يناير الجارى من خلال:

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسى

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعى: نايل سات.

ويُعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية، فى المواعيد التالية:

يعرض على قناة سى بى سى الفضائية، 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت حتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويُعرض المسلسل على قناة cbc دراما، فى الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين؛ الأولى فى الخامسة صباحًا، والمرة الثانية فى تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالى.