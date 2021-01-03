شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة هالة خليل عن إصابتها بكورونا: اليوم العاشر ولسه الحرارة مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة هالة خليل، تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، Covid 19، وذلك من حوالى 10 أيام، حيث كتبت "هالة" عبر حسابها على فيس بوك: "اليوم العاشر ولسه الحرارة مرتفعة".



هالة خليل

وكانت قد أعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابية، كما طالب جمهورها بضرورة أتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة:" ايجابي كوروناالحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا"، وذلك يوم 26 ديسمبر من العام الماضى 2020.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل، مسلسل بالحجم العائلى بطولة النجم يحيى الفخرانى، يرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران ،أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، سامى مغاورى. وفيلم "الراهب" بطولة جمال سليمان وصبا مبارك تأليف مدحت العدل.

وكان أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا منهم النجم أمير كرارة والفنانة القديرة يسرا وكريم فهمى من قبل، وسط تمنيات بالشفاء العاجل من قبل جمهورهم.