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شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع بطلا لفيلم "زومبى على جنبى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان على ربيع عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "زومبى على جنبى" مشيرا فى تعليق على صورته التي نشرها عبر إنستجرام أن الفيلم من تأٔليف أمين جمال ووليد أبو المجد.
على ربيع
من جهة أخرى قرر على ربيع مؤخرا تهنئة محبيه ومرتادي صفحته الشخصية علي موقع "إنستجرام" بالعام الجديد "2021 " حيث التقط صورة بطريقة selfie من داخل المسرح ليهنئهم فكتب : "كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيدة جديدة عليكم إن شاء الله ..2021 ".
يذكر أن آخر أعمال على ربيع فى السينما كان فيلم "الخطة العايمة" الذى قام ببطولته مع محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ومجموعة من النجوم.
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