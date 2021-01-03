شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السبت.. "ريما" يحتل الصدارة و"الخطة العايمة" فى المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، و"حظر تجوال"، و"صابر وراضى"، و "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال الثمانية مجتمعة أمس السبت، إيرادات قُدرت 251,001 ألف جنية، موزعة على النحو التالي..

ونجح فيلم "ريما" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر شباك التذاكر بتحقيق إيرادات قدرها 70,939 ألف، وذلك بعد 10 أيام من طرحه بدور العرض السينمائي، والفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى، وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، في ظل الإجراءات الاحترازية والعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، لمواجهة فيروس كورونا.

فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.

واحتل فيلم "الخطة العايمة" المركز الثانى وحقق إيرادات 47,940 ألف جنيه، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

وحصل على المركز الثالث فيلم "الصندوق الأسود" المركز الثاني، محققًا 44,519 ألف جنيه وهو من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

أما فيلم "حظر تجوال" للنجمة إلهام شاهين وأمينة خليل، فكان في المركز الرابع وحقق إيرادات وصلت إلى 28,817 ألف جنيه، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد أدم وصل للمركز الخامس وصلت إيراداته لـ 28,636 ألف جنيه أمس السبت، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكى.

والفيلم بطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله.

فيلم "عفريت ترانزيت" حل في المرتبة السادسة وحقق إيرادات 8,742 ألف جنية ، وهو تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

فيلم "خان تيولا" وصلت إيراداته لـ 7,882 ألف جنيه وحصل على المركز السابع، ويشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 7,122 ألف جنيه وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وجاء فيلم "توأم روحى" في المركز التاسع وحقق إيرادات وصلت إلى 6,404 ألف جنيه وهو تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.