شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تنتقد شيرين عبد الوهاب: كلامها خالى من الرقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شمس الكويتية انتقادات للمطربة شيرين عبد الوهاب بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور بعدما شرحت وجه نظرها، حيث أكدت شمس في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سندريلا" عبر قناة atv أن شيرين ليس لديها وعي، قائلة "أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".



شيرين عبد الوهاب وشمس الكويتية

وأشارت شمس إلى أنه لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج، واعتبرت الفنانة الكويتية أن أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة.

وكانت وزارة السياحة والآثار، طرحت الخميس الماضي كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصرى وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.

أغنية "مصر أرض الجمال"، كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل.