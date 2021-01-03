شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إلهام شاهين.. اعرف سر عشق الفنانة لارتداء فساتين مرسوم عليها حيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة إلهام شاهين، اليوم الأحد بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1960، وتعشق إلهام شاهين الحيوانات ومن حبها لهم ترتدى فساتين مرسوم عليها حيوانات فى مناسبات مختلفة و مهرجانات، حيث أرتدت في مهرجان الجونة فستان مرسوم عليه كلاب، أما فى العرض الخاص لفيلمها " حظر تجول" فقد ارتدت فستان رسم عليه حصان أبيض، كما ظهرت في إحدى حلقات برنامج" أنا وبنتى" بتيشيرت عليه رسومات كلاب.

وقالت إلهام عن حبها فى الحيوانات: "بعشق الحيوانات بحبها جدا وعندى حاجة عليها قططت وكلاب وأسود ونمور، بحب الحيوانات جدا لأن كمان شكلها جميل وفيها نقاء، والفرسة رمز القوة".

إلهام شاهين ترتدى فستان عليه رسومات كلاب

إلهام شاهين ترتدى فستان مرسوم عليه حصان

إلهام شاهين



إلهام ترتدى تيشيرت عليه رسومات كلاب إلهام ترتدى تيشيرت عليه رسومات كلاب

ولدت النجمة إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة، درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس".

ومن أهم أفلامها :" أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة يا دنيا يا غرامي، أيام في الحب، يوم للستات، وآخر أعمالها السينمائية حظر تجول".