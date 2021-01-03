شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "في عز الضهر" يكشفون عن الأفيش ومينا مسعود يصل القاهرة قريباً للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على فيلم "في عز الضهر" بطولة النجم العالمى ذو الجذور المصرية "مينا مسعود" عن البوستر الرسمى للفيلم، المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وأظهر البوستر حالة التشويق والإثارة في الفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور في نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.



افيش فيلم فى عز الضهر

فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته كل من مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، وعدد من النجوم، ومن المقرر أن يصل مينا مسعود إلى القاهرة، حيث ينتظر الإجراءات والتصاريح وإنتهاء وكافة التفاصيل عن طريق المحامى الخاص به، حتى يبدأ تصوير تجربته الأولى في السينما المصرية .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم .

فيلم "في عز الضهر" يعد التجربة الكتابية الأولى للمؤلف كريم سرور، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، آخرها مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

وقدم المخرج مرقس عادل قبل فيلم "فى عز الضهر" أفلام "بث مباشر، الرجل الأخطر، دول شافو النور، الهجام"، كما قدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وكانت آخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى .