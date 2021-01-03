شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تواجه صعوبة التنفس بالأكسجين.. وحالتها لا تستدعى نقلها لمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسرا

ما زالت النجمة يسرا تتواجد في العزل المنزلي ومستمرة على بروتوكول العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، وكشف مصدر مقرب لـ"الخليج 365"، عن أنها تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، وتلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها خاصة أنها تعانى من الربو منذ طفولتها وعادة منذ صغرها ومعها بخاخة لكى تستطيع التنفس.

يسرا ملتزمة ببروتوكول علاج كورونا

وأكد المصدر أن مسئولي وزارة الصحة على تواصل يومي معها، وطلبوا منها إبلاغهم بأي أعراض جديدة تظهر عليها، مضيفًا أن "حالتها الحالية لا تستدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العزل، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية".



يسرا

وأضاف المصدر أن يسرا ليست وحدها فزوجها بجانبها وأصدقائها حولها، مشيرًا إلى أن أمس السبت بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد ساءت نفسيتها بعد سماع الخبر، فالتنفس عند يسرا ليس جيدًا، ولكن صوتها صعب جدًا، فوضعت على أسطوانة الأكسجين، مؤكدًا أن حالتها حتى الآن مستقرة وتتحسن.

وكانت يسرا أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إصابتها بـ كورونا، ووجهت الشكر للطاقم الطبي المشرف على علاجها ووزارة الصحة، كما أصيب عدد من الفنانين بـ كورونا خلال الفترة الماضية منهم إيناس الدغيدي وكريم فهمي وعماد متعب ووائل الإبراشي وجمال العدل.