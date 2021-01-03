شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أخفى جاستين بيبر "الـ 60 تاتو" المرسومة على جسده؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النجم العالمى جاستين بيبر لإخفاء رسومات "التاتو" التى تملأ جسده والتى تخطى عددها أكثر من 60 تاتو فى جميع أنحاء جسده، والتى دقها فى جسمه لكى يظهر بدور ملاكم فى كليبه الأخير "Anyone" الذى اطلقه مؤخرا.

ونشر جاستين بيبر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو قصير أظهر عملية إخفاء الـ 60 وشم الموجودين على جسده باستخدام الماكياج، حيث ظهر المطرب الأمريكي البالغ من العمر ( 26 عاما ) وهو يجلس على كرسى " الماكياج " أثناء قيام 2 من المختصين بخطوات إخفاء "التاتو" و ذلك من خلال رش جذعه وظهره وذراعيه ورقبته بالماكياج.

وقد حقق الفيديو الذى نشره جاستين بيبر على "إنستجرام" أكثر من 20.7 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من نشره.

يذكر أن جاستين بيبر أطلق كليبه الجديد "Anyone " وعرضه لأول مرة خلال حفل ليلة رأس السنة برعاية T-Mobile، وكأن بيبر قرر أن يبدأ العام بمفاجأة كبيرة لمحبيه وعشاقه.











