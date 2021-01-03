شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحيى ذكرى ميلاد نادية لطفى: "افتكروها بدعوة حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسى شلبي ذكري عيد ميلاد النجمة الراحلة نادية لطفي الـ84 عاما، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 3 يناير من عام 1937 حيث رحلت عن عالمنا فى 4 فبراير 2020، ونشرت بوسي شلبى صورا من حفلات سابقة لعيد ميلاد الراحلة نادية لطفي والذي شارك به عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبد العزيز و إيمي سمير غانم، إضافة إلى حضور وزير الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وطالبت بوسي شلبي متابعيها بالدعاء لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة :" اليوم عيد ميلاد الغاليه ناديه لطفي افتكروها بدعوة حلوة الله يرحمها".



بوسي شلبي

ولدت نادية لطفى فى حى عابدين واسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، والدها محاسب وكان محبا للفن والسينما، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب، واختار لها اسم «نادية لطفى»، اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية فى فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبدالقدوس، وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان".



عيد ميلاد نادية لطفي الاخير

وفى آخر حوار أجراه ”الخليج 365” مع النجمة الراحلة قبل وفاتها كشفت أسباب ابتعادها عن الفن فى القترة التي سبقت وفاتها رغم قدرتها على العطاء، وفسرت نادية لطفى قلة أعمالها التليفزيونية والمسرحية والتى اقتصرت على مسلسل واحد بعنوان «ناس ولاد ناس» عام 1993، ومسرحية بمبة كشر فى بداية السبعينات، قائلة: "أنا مش بنت التليفزيون، وقدمت هذه التجربة كنوع من التنوع وهذا ينطبق أيضا على تجربتى الوحيدة فى المسرح، فأنا أعشق السينما، واستفدت علما وخبرة من تجاربى فى المسرح والتليفزيون أضافت لى فى السينما».