محمد عز ينضم لفيلم مينا مسعود "في عز الضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد عز عن أحدث أفلامه السينمائية الجديدة، ويحمل اسم "في عز الضهر" والذي سيشهد الظهور الأول للفنان مينا مسعود في عمل فني داخل مصر. نشر "عز" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "توكلنا على الله، كرمك يارب وتوفيقك". يذكر أن، الفنان محمد عز يشارك في مسلسل "ضربة معلم" وهو عمل ينتمي لنوعية الأعمال الإجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة، وهو بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وأنعام سالوسة، وإنتاج سينرجي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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