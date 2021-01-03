علي ربيع يتعاقد على بطولة فيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان علي ربيع جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بالمنتج أحمد السبكي، كاشفا عن تعاقده على بطولة فيلم جديد.

وعلق ربيع "زومبي على جنبي، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي وتوتا أحمد السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد انتظرونا ان شاء الله، على بركة الله".

جدير بالذكر أن علي ربيع يُعرض له حاليا فيلم "الخطة العايمة" في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وغادة عادل.