إيرادات "صابر وراضي" تقترب من 200 ألف جنيه في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل نهاية عام 2020، وبداية العام الجديد 2021، فيلم "صابر وراضي"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق فيلم "صابر وراضي"، في شباك تذاكر أمس السبت 2 يناير 28 ألفًا و636 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام لـ156 ألفا و686 جنيها.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.