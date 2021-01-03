إيرادات "صابر وراضي" تقترب من 200 ألف جنيه في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي قبل نهاية عام 2020، وبداية العام الجديد 2021، فيلم "صابر وراضي"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق فيلم "صابر وراضي"، في شباك تذاكر أمس السبت 2 يناير 28 ألفًا و636 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام لـ156 ألفا و686 جنيها.
"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.
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