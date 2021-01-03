(قصة) تامر حسني مع أغنية نسيانك صعب أكيد لـ هاني شاكر

حرص المطرب تامر حسني على ختام حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أقامته احتفالا بليلة رأس السنة بأغنية "نسيانك صعب أكيد" لأمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، لافتًا إلى أن هذه الأغنية تمثل له الكثير.

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وأشاد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بأداء المطرب تامر حسني لأغنيته "نسيانك

صعب أكيد"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "شاكر" عبر صفحته قائلًا :"حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه "نسيانك صعب اكيد" ادائك رائع واحساسك اروع يا حبيبي".



فيما حرص المطرب تامر حسني على الرد عليه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

قائلًا : "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم، مبسوط من قلبى ان أدائى عجبك، واللى ما يعرفش قصتي مع الأغنية دى".

وأضاف : " زمان مكانش أى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من أكبر لجنة استماع فى مصر، من خلال أغنية يختارها المطرب، وسيحدد مصيره بعدها يصلح أم لا، واخترت أنا أغنية نسيانك صعب.. من حبى فيها وحبى فى أستاذ هانى والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول ٤ جُمل فى الأغنية.. ومن يومها بعتبرها وش خير عليا".