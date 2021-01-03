(غدًا).. مشروع روح باند صوفي روحاني في ساقية الصاوي

يستقبل مسرح الحكمة بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل لفريق "مشروع روح" غدًا الأثنين 4يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.

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يشار إلى أن "مشروع روح" فريق يمزج الفن الصوفى والترانيم الكنسية في

إطار روحانى وباستخدام موسيقى الراب، يسعى الفريق لتوظيف الفن فى نشر السلام بمخاطبة العقول والقلوب تحت عناون "مشروع روح".

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء

لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.

وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.