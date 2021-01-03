الليلة.. حفل تقاسيم عربية في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي موسيقى عربية لفريق "تقاسيم عربية" بقيادة المايسترو محمد خيرى، وذلك اليوم الأحد الموافق 3 يناير على مسرح النهر، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة أغنيات متنوعة من أجمل

أغانيها التي يحبها ويتفاعلمعها الجمهور.يشار إلى أن فرقة تقاسيم عربية تم تأسيسها فى نوفمبر عام 2017 تهدف الفرقة إلى إحياء التراث الغنائى القديم المتمثل فى أغانى الموسيقى العربية لـ (محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم.

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم

الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.

وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.