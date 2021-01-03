(صور) وزيرة الثقافة تسلم جوائز المهرجان القومى للمسرح المصري

سلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل بحضور الفنان القدير اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.

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كما حضر حفل الختام الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ، والفنان ايهاب فهمي مدير المسرح القومي والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وعدد قليل من قيادات وزارة الثقافة والنقاد والفنانين ، وقدمت حفل الختام واعلنت الجوائز الفنانة لقاء سويدان.

وجاءت الجوائز كالتالي :

جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها العرض المسرحي " افراح القبة " البيت الفني للمسرح.

وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها عرض " الوحوش الزجاحية " المعهد العالي للفنون المسرحية، أما جائزة أفضل مؤلف مسرحى :جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع فاز بها مناصفة كل

من : ابراهيم الحسيني عن عرض " ظل الحكايات ومحمود جمال الحديني عن عرض " سينما 30 " .



وفاز بجائزة افضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر

ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير محمود محسن عن عرض" القاع" انتاج كلية الهندسة جامعة المنصورة.

وجائزة أفضل إخراج مسرحى: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها يوسف المنصور عن عرض "أفراح القبة" إنتاج البيت الفني للمسرح.

وجائزة أفضل مخرج صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر

ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير المخرج حسام سعيد عن عرض " المأوي " انتاج جامعة عين شمس.

أما جائزة أفضل ( دور أول) رجال فهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها الفنان عبد المنعم رياض عن دوره في مسرحية " أفراح القبة".

وجائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها مناصفة كل

من : جورج اشرف عن "افراح القبة" ومحمد هاني عن عرض " الاسانسير".



إما جائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية قدرها خمسة عشر

ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وفاز بها مناصفة كل من : محمود شرف عن عرض " هلفجوت " وفادي رأفت عن عرض " ملهاة الحجاج " ، وجائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وفازت بها عايدة فهمي عن عرض " حريم النار " ، وجائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وفازت بها روان أحمد عن عرض " المأوي " .



وحصلت علي جائزة أفضل ممثلة صاعدة وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر

ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها مناصفة كل من : ياسمين وافي عن عرض "أفراح القبة" وريم المصري عن عرض " الوحوش الزجاحية".

أما جائزة أفضل تصميم ديكور وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها مروان السيد عن عرض " الوحوش الزجاجية".

وجائزة أفضل تصميم أزياء : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها محمد فتحي عن عرض " ظل الحكايات" وجائزة أفضل تصميم إضاءة : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وفاز بها عبدالله صابر عن عرض " الوحوش الزجاجية".

وجائزة أفضل موسيقى مسرحية :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير منحت لهشام جبر عن عرض " المتفائل " انتاج البيت الفني للمسرح وجائزة أفضل تصميم استعراضات :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها ضياء شفيق عن مسرحية " المتفائل".



أما جائزة أفضل دراماتورج وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر

ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير فاز بها يوسف المنصور عن عرض "أفراح القبة"، وجائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير حجبتها اللجنة لعدم اكتمال التقديم اليها .



أما جائزة الاشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير فاز بها طارق علي عن مسرحية " المتفائل " ، كما منحت اللجنة جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وفاز بها أسرة مسرحية " ملهاة الحجاج " والفنانة سهر الصايغ عن دورها في مسرحية " المتفائل " ، واسرة مسرحية " الوردة والتاج " المعهد العالي للفنون المسرحية .



أما جوائز المقال النقدي والبحث النظري، فتنقسم إلى: جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية المعروف باسم الدكتور حسن عطية وفاز بها الناقد أحمد خميس صادق وقيمتها 5 آلاف جنيها ، أما جائزة البحث النظري وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير والمعروفة باسم الدكتور فوزي فهمي فاز بها الناقد ابراهيم الحسيني .