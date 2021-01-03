فيلم Bigfoot 2 .. حب خجول ومواجهة شرسة ضد أعداء الحياة

متابعة بتجــــــــــرد: يسير فيلم BIGFOOT 2 في خطين متوازيين مبرزاً التناقض بين المشاعر المرهفة التي يحجم الإنسان عن التعبير عنها، ولكنه لا يتردد في الدخول في مواجهة غير متكافئة من أجل القضية التي يتبناها ويدافع عنها.

هذا هو المغزى من فيلم الأنيميشن الذي يبدأ عرضه في دور السينما بالإمارات منذ 31 ديسمبر، وهو الجزء الثاني من سلسلة الأفلام المرشحة لأكثر من جزء آخر مستقبلياً.

يصبح والد آدم من المشاهير بعد الكشف عن نفسه للجمهور. ويبدو ابنه آدم أكثر انسجاماً مع قوته وقدراته، ويشعر بالحب تجاه إيما التي تبادله الشعور، ولكنه يعجز عن الإفصاح لها عن مشاعره.

من جانبه، يريد Bigfoot استخدام شهرته من أجل الحياة والبيئة، ويقرر الحفاظ على محمية كبيرة للحياة البرية في ألاسكا ومواجهة طغيان وجبروت شركة بترول في آلاسكا. ويساعد آدم والده بإرسال الفيديو الخاص به إلى الجمهور.

أثناء وجوده في ألاسكا، يختفي بيج فوت في ظروف غامضة، حيث يقوم آدم وأمه برحلة للعثور عليه مع أصدقائهم من الحيوانات ومنهم الدب والراكون.

عند وصوله إلى ألاسكا، يلتقي آدم وشيلي بالمحتجين الذين رأوا بيغ فوت آخر مرة. ويتضح أن أحد المتظاهرين كان يعمل مع شركة النفط واستولى على بيج فوت وشيلي.

ويستطيع آدم الهروب من المطاردات، والتسلل إلى العمل. ونكتشف أن الملياردير صاحب شركة النفط لا يهمه سوى ثروته، ويستعد لتدمير الوادي من أجل مزيد من الأموال.

يستدرج آدم الملياردير، ويسجل اعترافه بجشعه، ويقوم بتحميل التسجيل على الإنترنت، ثم تقوم عائلة هاريسون بإنقاذ المحمية الطبيعية والقبض على رجل الأعمال.

وفي النهاية، يتم إنقاذ بيج فوت، ويلتقي آدم مع إيما ويعترف لها بمشاعره وحبه ويطلب منها الزواج وتوافق كما توافق العائلة التي كانت تتنصت «بسعادة» على حوارهما!

الفيلم من إخراج بين ستاسين وجيريمي ديجروسون، وبطولة جيس نورمان، روجر كريج سميث، جوي لوتسكو، ليندساي الينا، غرانت جورج. ساندي فوكس.