ماضي مريب يتستر بالصمت ودراما لا تعيد اختراع العجلة في The Bay of Silence

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدأ فيلم The Bay of Silence أو خليج الصمت، بانتقال ويل (كلايس بانغ) وزوجته، روزاليند (أولغا كوريلينكو)، إلى منزل جديد، ويؤدي حادث إلى هروب روزاليند مع أطفالهما، ولكن أحد أبنائهما يلقى مصرعه.

وأثناء تتبع ويل القرائن التي تُركت وراءه لتعقب زوجته، يعتقد في البداية أنها بريئة من دم الابن، ولكن تتضح له بعد ذلك سلسلة من الاكتشافات التي تجعله يشكك في براءتها هي ومن حولها، حيث تؤدي جريمة ما إلى أخرى. ويضطر ويل إلى إعادة تقييم كل ما يعرفه عن زوجته، واتخاذ خيارات صعبة قد تعني الفرق بين الحياة والموت بعد أن يكتشف ماضي زوجته المريب الذي يربطها بجريمة أخرى لم تحل بعد.

ومن المؤكد أن المخرج نجح في الاستعانة بطاقم تمثيل قوي يتمتع بالجاذبية، في هذا الفيلم المثير الذي يفاجئنا في كل لقطة بما لا نتوقعه، ولا يتوقف عن سلوكه هذا إلا مع لقطة النهاية!

وحقيقة فإن كليس بانج وأولجا كوريلينكو يتمتعان بكيمياء طبيعية كزوج وزوجة، حتى عندما تتفكك علاقتهما وتحوم الشكوك حول سلوكياتهما وعلاقتهما.

كما أن براين كوكس في دور زوج أم روزاليند يقدم بصورة طبيعية الغطرسة في الطبقات العليا – كل الفنون والأبهة، والجمال الذي يخفي تحت السطح خطر داهم.

الفيلم المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، يسير بإيقاع متوازن ومنطقية في ترتيب الأحداث واللغز الذي يتكشف شيئاً فشيئاً، ويبدو التناغم بين السيناريو والإخراج الذي يهتم بكل التفاصيل بدقة وعناية.

كما أجاد المخرج ومدير التصوير في انتقاء الأماكن الخارجية التي تثري الإحساس بالمكان وتبعد الملل عن المشاهد، بداية من شوارع لندن المزدحمة إلى الساحل الإيطالي الرومانسي المشمس، وقرية الصيد الصغيرة في نورماندي بأشباحها وألغازها.

وبرع المخرج أيضاً ومهندس الديكور في تصميم الأماكن الداخلية مع توزيع درامي مؤثر للإضاءة يضفي المزيد من الغموض والإثارة والمكائد بما يتناسب مع طبيعة الفيلم الذي يقدم لنا دراما الجريمة والإثارة من دون إعادة اختراع العجلة.

الفيلم من إخراج بولا فان دير أوست، وبطولة أولجا كوريلنكو، بريان كوكس، أساد بواب، أليس كريج، كلايس بانج، كارولين جودول.