محمد الشرنوبي يعتذر عن بطولة “ريتسا”

متابعة بتجــــــــــرد: اعتذر النجم المصري محمد الشرنوبي عن فيلم ريتسا، الذي من المقرر بدء تصويره مطلع العام الجديد، وذلك لأسباب خاصة رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي، واكتفى فقط بتقديم الاعتذار لجمهوره عن المشاركة بالعمل.
وأكد محمد الشرنوبي في تصريحات صحفية أن إصابته بفيروس كورونا ليست سبباً في الاعتذار.
يذكر أن فيلم “ريتسا” من إنتاج أيمن يوسف، إخراج محمد بكير، تأليف معتز فتيحة، وبطولة: أحمد الفيشاوي، ومحمود حميده، وعائشه بن أحمد، ومايان السيد، ومي الغيطي، وأسماء جلال، وسيطرح في دور العرض خلال موسم الربيع المقبل.
وكان الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض أصيبا بفيروس كورونا، وهما الآن بحالة صحية جيدة بعدما شُفيا من الفيروس.
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