كلوي بينيت تقاوم كورونا وتصرّح: “الفيروس حيرني”

متابعة بتجـــــــــــرد: نصحت الممثلة الأمريكية كلوي بينيت معجبيها باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بوباء كورونا، مشيرة إلى أنها ما زالت تعاني منه رغم كل الاحتياطات التي اتخذتها.

وأوضحت بينيت (28 عاماً) أنها في حيرة من الفيروس الذي أصابها منذ أكثر من أسبوع رغم اتباعها كل الاحتياطات، حيث ارتدت القناع واتبعت التباعد الاجتماعي، ومع ذلك أصيبت بالمرض، وما زالت مسحتها إيجابية، ولكنها، بحسب قولها، تعتبر نفسها محظوظة لأنها ما زالت تتنفس وتقاوم المرض.

وأشارت مجلة بيبول إلى أن بينيت حذرت معجبيها على إنستغرام من الإهمال في اتباع الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أنها رغم تمتعها بصحة جيدة، وكونها ما زالت شابة، أصيبت بالمرض الذي أقعدها الفراش.

من جانب آخر، تنتظر بينيت أن تكون مسحتها سلبية لكي تبدأ تصوير فيلمها الجديد 5 Years Apart أو «الفرق 5 سنوات».

ويسرد الفيلم في أجواء كوميدية قصة شقيقتين منفصلتين ولدتا في اليوم نفسه، وبفارق 5 سنوات، تلتقيان في منزل عائلاتهما لقضاء العطلات وتنشب بينهما صراعات ومفارقات بسبب اختلاف نظرة كل منهما للحياة والأسرة.