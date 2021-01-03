محمد فؤاد يستقبل 2021 بـ”الحفلة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد فؤاد، أغنية جديد بعنوان “الحفلة” عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ليشارك جمهوره فرحة الاحتفال بالعام الجديد.

وقدّم فؤاد خلال أغنية “الحفلة” لوناً جديداً عليه مواكباً للعصر، والأغنية من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، كما يستعد لإطلاق ألبومه الغنائي الذي تأخر طرحه لسنوات عدة، الأمر الذي أدى إلى تسريب العديد من أغانيه، ولكنه قام بتغيير جميع الأغاني التي تم تسريبها، حتى يعوض جمهوره بأغانٍ مميزة.

وكان فؤاد قد طرح كليب أغنيته الجديدة “شكوى إلى الله” بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى.