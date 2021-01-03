حفل عالمي لـ كالوم سكوت على مسرح دبي أوبرا

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت لايف نيشن عن استضافة الفنان والمغني ومؤلف الأغاني البريطاني المميز كالوم سكوت، على مسرح دبي أوبرا، 20 يناير المقبل، وذلك في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2021.

ويحيي النجم صاحب أعلى مبيعات للأغاني، حفلاً موسيقياً مباشراً يستعرض فيه مواهبه الرائدة وصوته الفريد الذي حصد إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، حيث سيقدم أغاني من ألبومه الأول الذي تصدر المبيعات “أونلي هيومان”، بما في ذلك “يو آر ذا ريزن” و”دانسينج أون ماي أون” و”نو ماتر وات” وغيرها من الأغاني.

يحظى سكوت بمكانة عالمية كنجم صاعد ذي حنجرة ذهبية وموهبة لافتة في تأليف الأغاني، إذ حقق ألبومه الأول صدارة الترتيب على آي تيونز في 21 دولة، واحتل مركزاً ضمن المراكز العشرة الأولى على قائمة التطبيق في الولايات المتحدة، وحقق مبيعات تجاوزت 3.2 مليون نسخة من الألبومات المعدلة، وبلغ إجمالي عدد مرات تشغيل أغاني الألبوم عبر الإنترنت، أكثر من 6.4 مليار مرة، كما حصد أكثر من 50 جائزة بلاتينية وذهبية في 21 دولة.