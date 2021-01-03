عرض “كوفيد 25” ليوسف الشريف في رمضان المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: تدرس الجهة المنتجة لمسلسل “كوفيد 25” للمخرج أحمد نادر جلال، وبطولة الفنان المصري يوسف الشريف، تقديمه في 15 حلقة خلال رمضان المقبل. وقال مصدر خاص إن هناك توجهاً لدى الشركة بتقديم عدد من المسلسلات في 15 حلقة فقط، ومنها “كوفيد 25” الذي يتعرض لفيروس كورونا في أجواء من الخيال العلمي، مضيفاً أن أحداثه تدور عام 2025 والذي يشهد ظهور الوباء العالمي من جديد بعد اختفائه، ولكن بشكل يُمكنه من التحكم في إرادة الحاملين له، وتتوالى الأحداث. يذكر أن مسلسل “كوفيد 25” من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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