يوسف عرفات يُغني رائعة آدم وعمر صبّاغ “في حدا”.. وعمر يُعلّق

متابعة بتجــــــــرد: تحقق أغنية “في حدا” التي طرحها النجم اللبناني آدم مؤخرًا وهي من توقيع المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ انتشارًا واسعًا، فتتصدّر منذ إصدارها المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر تداولًا واستماعًا في لبنان والوطن العربي.

النجاح الواسع للأغنية دفع عدد كبير من أصحاب المواهب الجميلة في الغناء إلى إعادة غنائها، فانتشرت في الأسابيع الماضية العديد من الفيديوهات لفنانين شباب يغنون الأغنية بصوتهم.

أمّا المفاجأة فكانت اختيار النجم الأردني يوسف عرفات، أيضًا إعادة تقديم الأغنية بصوته، وقد طرحها بفيديو رسمي عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” مرفقة بتعليق جاء فيه: “‎في حدا.. ‎صار فيكم تسمعوها كاملة بصوتي على اليوتيوب”، وأضاف: “جميع الحقوق تعود للفنان آدم”.

من جانبه أبدى المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ إعجابه بأداء يوسف عرفات للأغنية، ونشر مقطع من الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّق: “في حدا بصوت الفنان يوسف عرفات، يوسف من أجمل الأصوات”، فعاد يوسف وردّ عليه بالقول: “وانت الافضل والاشطر عندي والشغل معاك دايما مميز”.

نفيد بالذكر أن أغنية “في حدا” تعتبر من أبرز إصدارات عمر صبّاغ الموسيقي في العام الماضي وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وحققت بنسختها الرسمية بصوت الفنان آدم أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب في شهر واحد فقط.