الممثلة زوي كرافيتز تطلب الطلاق من كارل جلاسمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير، الأحد، أن الممثلة زوي كرافينز، 32 عاما، تقدمت بطلب للطلاق من زوجها كارل جلاسمان بعد زواج دام أقل من عامين.
وأكد المتحدث باسم زوي نبأ الانفصال، مضيفا أن زوي تقدمت بطلب الطلاق في 23 كانون أول/ديسمبر الماضي.
وكانت زوي قد تزوجت من كارل في 29 حزيران/يونيو 2019 في منزل والدها المغني ليني كرافينز في باريس.
وكانت العلاقة بين زوي وكارل قد بدأت عام 2016.
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