لاري كينج في المستشفى بعد إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينج الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً أصيب بفيروس كورونا، ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر قريب من أسرته أن الإعلامي الأمريكي البالغ 87 عاماً أُدخِل مركز "سيدرز سيناي" الطبي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويعاني لاري كينج أصلاً داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينج أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج "لاري كينج لايف"، وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينج "سي إن إن" في عام 2010، لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني.

وفي عام 2012 أطلق برنامج "لاري كينج ناو" على قناة الفيديو على الطلب "أورا تي في" عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها، وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج "بوليتيكينج ويذ لاري كينج".