يوفر سرعة نقل فائقة.. راوتر جديد من شاومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة شاومي الصينية، اليوم الأحد، عن إطلاق جهاز الراوتر AX6000 الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز الراوتر الجديد يمتاز بالأداء الفائق ويوفر سرعة عالية لنقل البيانات ويعمل لاسلكيا أو عن طريق الكابلات.



وتروج الشركة الصينية لجهاز الراوتر الجديد من خلال دعم الإصدار E من تقنية الواي فاي 6، مع إتاحة معدل نقل بيانات يبلغ 6000 ميجابت/الثانية أثناء التشغيل اللاسلكي، بالإضافة إلى توافر اتصال إيثرنت 2.5 جيجابت/الثانية، والذي تظهر أهميته بشكل خاص عند استعمال وحدات التخزين الشبكية.

وتصل سرعة نقل البيانات إلى واحد جيجابت/الثانية عند استعمال وحدات التخزين الشبكية المزودة بأقراص صلبة سريعة أو أقراص الحالة الساكنة SSD ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وإلى جانب هوائيات الواي فاي الستة يشتمل جهاز الراوتر الجديد على هوائي AIoT خاص، والمصمم خصيصا لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء IoT.

وأكدت شركة شاومي على أن جهاز الراوتر الجديد يدعم شبكات Mesh، والتي يتم فيها استعمال العديد من أجهزة الراوتر.

ويعتمد جهاز الراوتر AX6000 الجديد من شاومي على شريحة خاصة من شركة كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت، كما يدعم جهاز الراوتر الجديد اتصال ما يصل إلى 248 جهازا، علاوة على أنه يتعرف على الهواتف الذكية من إنتاج شاومي وريدمي، ويعمل الراوتر على فتح قناة اتصال خاصة لتقليل زمن الوصول أثناء الألعاب.

ولم تفصح الشركة الصينية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح جهاز الراوتر الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.