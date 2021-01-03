عقارات محصنة ضد تقلبات السوق.. أغلى 10 وحدات في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما يتحدث علماء الاقتصاد عن قيمة الذهب كثروة لا تفنى أبدا، هناك أيضا عقارات ووحدات سكنية محصنة ضد تقلبات السوق.

ورغم أن عام 2020 لم يكن هو العام المثالي لنيويورك من النواحي كافةً، ولم تكن العقارات استثناء، فقد انخفض حجم مبيعات الشقق السكنية في مانهاتن بنسبة 43% على أساس سنوي مع نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لتقرير شركة "دوجلاس إليمان، وسط امتناع البائعين عن عرض شققهم، في حين اتجه المشترون بشكل متزايد نحو الضواحي.



لاتزال نيويورك تجذب الأثرياء بالنظر إلى تصدرها أعلى مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة للعام 2020، حسب بلومبرج.

ومن بين أفضل 10 صفقات محلية جمعها جوناثان ميلر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميلر صموئيل للتثمين العقاري Miller Samuel appraisers" ، هناك أربعة منها في "220 سنترال بارك ساوث"، وهو برج جديد فاخر في "سنترال بارك" بنيويورك صمَّمه المهندسون المعماريون بمكتب "روبرت إيه إم. ستيرن".

تقلبات السوق

ويقول ميللر: "يبدو أنَ فئة محدودة من العقارات الفائقة الفخامة، لا تزال محصنة ضد ظروف السوق في الوقت الحالي على الأقل". مشيرا إلى أنَ المبيعات العقارية خلال ثلاث سنوات على الأقل، تبين مدى تميز برج "220 سنترال بارك ساوث" عن بقية السوق.

وتظهر الصفقات العقارية خلال 2020 اتجاها آخر، وهو تبادل للأدوار بين نيويورك وفلوريدا في جذب الأغنياء للعقارات الفاخرة.

فهناك اثنان من بين أفضل 10 صفقات لهذا العام في "بالم بيتش" بفلوريدا مقابل ثلاثة فقط العام الماضي.

واختلفت المبيعات في لوس أنجلوس قليلاً خلال العام 2020 عن حجمها التقليدي، ليعكس سوق الولاية زخما واضحا، وخاصة في عدد قليل من المناطق الحضرية، إذ ارتفعت المبيعات مع تراجع في المعروض. ولكنَ نصيب الولاية من الصفقات الأغلى قد تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، فقد حلَّت بترتيب المراكز العشرة الأولى في العام 2019 بأربع صفقات، بلغت إجمالي قيمتها 463 مليون دولار، لتتراجع إلى ثلاث صفقات فقط في العام الجاري، بإجمالي 358 مليون دولار.

وانخفضت قيمة أكبر 10 صفقات عقارية على مستوى الولايات لهذا العام بنسبة 29%، لتصل إلى 850 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار في 2019.

أغلى 10 عقارات





"وارنر" في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا

حسب المعلومات فقد اشتراه جيف بيزوس، مؤسس أمازون من المنتج الموسيقي ديفيد جيفين، ويعود تاريخ العقار الذي تبلغ مساحته 9.4 فدان إلى الثلاثينيات، وسجَّل رقماً قياسياً جديداً للعقارات في لوس أنجلوس.

"لوما فيستا درايف 1025" في بيفرلي هيلز

تم بيع العقار الذي تبلغ مساحته أكثر من ستة أفدنة، الذي يضمّ منزلا بمساحة 26000 قدم مربع، من قبل مؤسس "كيوبي جيفري كاتزنبرج".





بنتهاوس 76 في 220 سنترال بارك ساوث بنيويورك

تبلغ مساحة الدوبلكس في الطابقين 76 و77 حوالي 9000 قدم مربع بمساحة داخلية مكونة من أربع غرف نوم، وخمسة حمامات كاملة.

"8 جنوب بحيرة تريل" في بالم بيتش بفلوريدا

تم بيع العقار الذي تبلغ مساحته فدانين محققا أرباحا تزيد عن 40 مليون دولار في ثلاث سنوات فقط.

فقد اشترى البائع العقار في العام 2017 مقابل 27 مليون دولار، ليحقق 55% عائدا سنويا خلال السنوات الثلاث.





1095 نورث أوشن بوليفارد، بالم بيتش فلوريدا

تمَ تجديد هذا العقار الذي كانت تقطنه عائلة كينيدي، وباعته في التسعينيات ليعاد بيعه مرة أخرى في العام 2015.

911 طريق التلال في بيفرلي هيلزبكاليفورنيا

أخذ ديفيد جيفين الذي باع عقار "وارنر" لجيف بيزوس بعض مكاسبه، واشترى بها هذا العقار الذي صممه ريتشارد ماير على مساحة أقل من المنزل السابق، وتبلغ 3.3 فدان، ويضمُّ منزلاً تبلغ مساحته 18500 قدم مربع.

2500 طريق إيست فالي بمونتيسيتو

وهي مزرعة تبلغ مساحتها 237 فدانا مع منزل مساحته 30 ألف قدم مربع، بيعت بعد ست سنوات من عرضها.

وكان سعر الطلب الأصلي 125 مليون دولار.





الوحدة 72 في 220 سنترال بارك ساوث بنيويورك

تمَ شراء الشقة التي تبلغ مساحتها 6000 قدم مربع تقريبا من قبل شخص لديه شعور على ما يبدو أن المنظر يستحق أكثر من 10000 دولار للقدم المربع.

الوحدة 71 في 220 سنترال بارك ساوث بنيويورك

يقال أنَ الشقة المكونة من أربع غرف نوم، تحتوي على مكتبة، وغرفة طعام، وتراس بمساحة 100 قدم مربع.

الوحدة 69 في 220 سنترال بارك ساوث بنيويورك

تمَ ضم الوحدة لتشمل الطابق بالكامل في سبتمبر، وفقا لعقد قائم منذ عام 2018.