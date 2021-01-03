شكرا لقرائتكم خبر عن تيم حسن ووفاء الكيلانى ينفيان شائعة طلاقهما بباقة ورد فى عزاء حاتم علي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها النجم السورى تيم حسن، على شائعات انفصالهما بشكل غير مباشر، بعد ظهورهما لأول مرة معا لأداء واجب العزاء في المخرج السوري حاتم علي والذى أقيم في سوريا، كما حرص الثنائى على إرسال باقة زهور لمواساة أسرة الراحل تحمل أسمهما مكتوب عليها: "أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني".



باقة ورد تيم ووفاء الكيلاني

وظهر تيم حسن خلال جنازة الراحل حاتم علي هو يبكي ويشارك فى حمل نعش صديقه الراحل، بينما ظهرت وفاء الكيلاني وهي ممسكة بيد النجمة السورية الكبيرة منى واصف تساندها وهي تبكي، وتعد هذه المرة الأولى التى يظهر بها وفاء الكيلانى وتيم حسن معا منذ أنباء طلاقهما التي انتشرت خلال الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة هذه الشائعات.



تيم



وفاء الكيلاني في الجنازة

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن، حيث نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للثنائي وكتب: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.