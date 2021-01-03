شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. فيديو نادر لأول ظهور للنجمة نيللى بفيلم "الحرمان" بعمر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة الكبيرة نيللي بعيد ميلادها الـ71، فهي من مواليد مثل هذا اليوم 3 يناير عام 1949، والتى وتعتبر في الوطن العربي ملكة الفوازير والاستعراض الأولى، وهي من أصول أرمينية من حلب، سوريا، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز وقريبة النجمة لبلبة .



نيللي

بدأت نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وكان أول ظهور لها بعمر 4 سنوات، في فيلم "الحرمان" من إنتاج عام 1952 ،إخراج عاطف سالم، تأليف نيروز عبد الملك، وكان بطولة النجوم عماد حمدي، فيروز، زوزو ماضي، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، نجمة إبراهيم.

وعندما كبرت اشتركت في حلقات "الرمال الناعمة"، كما اشتركت في المسلسل الإذاعى "شيء من العذاب" أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الأستعراض والتمثيل اشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

شاركت في 67 فيلمًا من أبرزها "توبة"، "هي والرجال»، "إجازة صيف"، "نورا"، "اللص الظريف"، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، "دلع البنات"، "المراهقة الصغيرة"، "الحب سنة 70"، "مذكرات الآنسة منال"، "ذكرى ليلة حب"، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها "الدوامة"، "امرأة وثلاث وجوه"، "برديس".