محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي قبل نهاية عام 2020، وبداية العام الجديد 2021، فيلم "حظر تجول"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم أمس السبت 2 يناير 28 ألفًا و817 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 139 ألفا و248 جنيها.
"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.
كانت هذه تفاصيل خبر في 4 أيام.. إيرادات "حظر تجول" تقترب من 150 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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