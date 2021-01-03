في 4 أيام.. إيرادات "حظر تجول" تقترب من 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل نهاية عام 2020، وبداية العام الجديد 2021، فيلم "حظر تجول"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 2 يناير 28 ألفًا و817 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 139 ألفا و248 جنيها.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.