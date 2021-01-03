شطب دعوى منع محمد رمضان من الظهور الإعلامي

متابعة بتجـــــــــرد: قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس السبت، شطب دعوى مقامة ضد الفنان محمد رمضان، تطالب بمنعه من إقامة حفلات غنائية والظهور في التلفزيون ووسائل الإعلام، وشطبه من نقابة المهن التمثيلية، بسبب نشر صورته مع فنان إسرائيلي، وذلك لعدم حضور المحامي.

وجاء في صحيفة الدعوى التي أقامها المحامي هاني جاد، أنه اختصم فيها كلاً من الفنان محمد رمضان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ورئيس الهئية الوطنية للإعلام بمصر.

وشمل القرار أيضاً شطب الدعوى التي تطالب بإسقاط عضوية رمضان في نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قررت في أواخر ديسمبر الماضي إغلاق التحقيق الذي كانت فتحته بحق رمضان بعد الحادثة، مكتفية بفترة الإيقاف التي فرضتها عليه وبلغت نحو شهر.

ودفعت الحادثة نفسها بشركة إنتاج إلى وقف العمل بمسلسل «موسى»، الذي يؤدي فيه محمد رمضان دور البطولة، غير أن وسائل إعلام مصرية قالت إن التصوير قد بدأ بالفعل في الأيام الأخيرة.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وآخرين.