بين جاستن بيبر و هاري ستايلز.. من تختار مايلي سايروس؟

متابعة بتجـــــــــرد: لم تتردد النجمة الأمريكية مايلي سايروس لحظة واحدة عندما خيروها بين الارتباط بالفنان الكندي جاستن بيبر أو المغني البريطاني هاري ستايلز وقالت إنها تتمنى أن يشاركها ستيلز حياتها!

وأوضحت نجمة هاناه مونتانا في حوار إذاعي مع راديو هيرت البريطاني أنها تعرف جاستن بيبر منذ وقت طويل، لذلك فإنه أشبه بأحد أفراد عائلتها، أما ستيلز نجم وان دايركشن فهو الشخص الذي تتمناه.

وقالت مايلي (28 سنة) إنها معجبة بستيلز على المستوى الفني والشخصي، وتراه مناسباً لها، وتتمنى أن يشاركها حياتها “أذواقنا متشابهة، لذلك من المنطقي أن يشاركني خزانة ملابسي ويشاركني حياتي بأكملها”.

وذكر موقعE الفني أنه عندما عرض عليها المذيع المساعدة، رحبت مايلي مؤكدة أن الكثيرين يحاولون استعراض مهاراتهم في التوفيق بينها وبين شخص تحبه، الكل يلعب دور كيوبيد من أجلي هذه الأيام.