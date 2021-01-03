“يا سلام يا دبي”.. عمل فني يجمع راشد الماجد وRedOne احتفاءً بمكانة دانة الدنيا

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفاءً بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عملاً فنياً متميزاً في أوّل أيام 2021.

وتأتي أغنية “يا سلام يا دبي” كثمرة تعاون وشراكة بين “دبي للسياحة” ومجموعة MBC، ويجمع العمل 2 من أشهر الفنانين هما: الفنان السعودي راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne.

وتحتفي أغنية يا سلام يا دبي، التي تم بثها على قناة يوتيوب الرسمية لـ Visit Dubai ولـ MBC Group، لتصل إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، بمسيرة دبي المتواصلة من الازدهار والتطور.

ويدمج العمل بين أغنيتين شهيرتين للنجم راشد الماجد، وهما «دبي كوكب آخر، ودبي دانة الدنيا، ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية تحمل رؤية وتوقيع RedOne.

وتعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة والتطور الكبير الذي شهدته على مر السنوات لتحقق مكانتها الحالية كمدينة عالمية الطابع ومركز متطور للمال والأعمال ووجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم، لا سيما أنها تحتضن ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الجنسيات والثقافات، ما يجعلها منارة للتسامح والتعايش ووجهة فريدة بشمسها الساطعة وشواطئها الخلابة ومرافقها السياحية رفيعة التميز، وتجارب التسوق المميزة التي تقدمها.

وشارك كل من RedOne وPat Devine في وضع كلمات باللغة الإنجليزية تتخلل الأغنية الجديدة لتخاطب جميع الأذواق والأعمار والثقافات، وتعبّر عن التنوّع الفريد لدبي، وتجسّد طبيعتها العالمية، حيث سيجد فيها الجمهور العالمي ما يحبه بفضل اللمسات التي أضافها RedOne.

ويعكس الفيديو كليب الذي أخرجه ديفيد زعنّي، تنوّع وغنى الإمارة بطريقة مميزة، حيث يسلّط الضوء على أهمية دبي ومكانتها كمركز رئيس في المنطقة للأنشطة السياحية والترفيهية، ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين.

وتظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة، مثل: جميرا النسيم، مدينة جميرا، منطقة دبي التاريخية، قناة دبي المائية، كوكا كولا أرينا، دبي ميراكل جاردن، مسرح دبي للفنون الرقمية، لامير، مطعم سي لا في، الجداف والواجهة البحرية، براس مونكي في جزيرة بلوواترز، ذا بييتش، وميناء خور دبي.