طلب صداقة على فيسبوك يقود أمريكيًا إلى السجن

متابعة بتجــــــــــرد: يواجه أمريكي السجن لتهديده مديره السابق في العمل بالقتل، بسبب طلب صداقة أرسله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام.

وذكرت صحيفة ويلستون هيرالد الصادرة في ولاية داكوتا الشمالية، أن المتهم كالب بورشيك (29 عاماً) أرسل إلى مديره السابق دعوة صداقة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي عشية عيد الميلاد المجيد، لكن بدأ في إرسال رسائل التهديد بعدما لم يتلقَّ قبولاً سريعاً لطلبه.

وبدأت التهديدات برسالة جاء فيها: “اقبل طلب صداقتي وإلا سأقتلك”، ثم تطورت بعد يومين مع عدم تلقيه رداً، إلى التهديد بقيادة شاحنة وتعقب مديره السابق أو مهاجمة منزله.

وكشفت التحقيقات عن وصول المتهم لمنزل مديره السابق، وركل الباب، بجانب إرسال صورة لنفسه مع تهديد آخر بأن عائلة ضحيته ستحتاج إلى باب جديد.

ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن كاميرات المراقبة أمام منزل مديره السابق، رصدت وصول المتهم إلى بوابة المنزل، حيث يواجه تهمة الإرهاب والاعتداء على ممتلكات الغير، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 27 يناير الجاري.