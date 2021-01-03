سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 3 يناير 2021، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 258 جنيها مقابل 260 في تعاملات السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

في الوقت نفسه استقر سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

و قررت وزارة المالية في السودان، السبت، زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5% لتصل إلى 40% بدلا من 35%.

ومن المقرر إجازة الميزانية العامة للسودان للعام 2021، خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اللذين يقومان باختصاص المجلس التشريعي حاليا.

وتواجه الموازنة الجديدة تحديات عدة، أبرزها تدهور سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء في الأسعار، وسط شح في الموارد.

وقال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، في ذكرى الاستقلال، إن موازنة العام الحالي جاءت ببنود واقعية، وتركزت على تحقيق برامج الانتقال وتوظيف الشباب.

وخسر الجنيه السوداني أكثر من 150% من قيمته خلال عام 2020، في أكبر تراجع تشهده العملة السودانية طوال تاريخها.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) 318 جنيها، مقابل 317جنيها السبت، بينما جاء سعره الرسمي عند مستوى 67.58 جنيه للشراء و67.92 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في السودان، سجل صباح السبت لدى السوق الموازية، 330 جنيها، مقابل 353 جنيها أمس السبت.



وسجل الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي صباح اليوم 74.87 جنيه للشراء و75.24 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 68 جنيها مقابل 69.30 جنيه أمس.

وسجل لدى بنك السودان المركزي 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 70 جنيها مقابل 72 أمس.

وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 179.03 جنيه للشراء و179.93 جنيه للبيع.