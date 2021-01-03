شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل ساهمت في نجاح مى عمر بأولى بطولاتها المطلقة مع مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض قناة on مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، والذى يعد أولى بطولاتها الدرامية فى الدراما التليفزيونية، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى، فضلاً عن تصدر الحلقات محركات البحث والفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب بعد عرض كل حلقة.

وساهمت عدد من العوامل في نجاح مسلسل "لؤلؤ" وتصدره محركات البحث على جوجل، بعد أسبوع فقط من انطلاق عرضه على قناة ON، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز هذه العوامل.

• مى عمر بطلة لأول مرة بعد وقوفها أمام نجوم الصف الأول في أعمالها السابقة

حتى تصل مى عمر للبطولة المطلقة فى مسلسل لؤلؤ، ظلت البطلة النسائية مع نجوم الصف الأول خلال أعمالها السابقة، حيث وقفت أمام الزعيم عادل امام، محمد رمضان، أحمد السقا، أمير كرارة، تامر حسنى، أحمد فهمى، وهو ما جعلها مؤهلة لتقدم البطولة المطلقة، خاصة أنها تعلمت الكثير واكتسبت الخبرات كما تطورت كثيراً، حتى جاءت الفرصة لتخوض تجربة البطولة المطلقة.



مى عمر لؤلؤ

• رحلة الصعود التي تعيشها "لؤلؤ" بعد الصعوبات والقهر

أثبتت التجربة على مدار السنوات أن الجمهور يتعاطف دائمًا مع قصص رحلة صعود البطل أو البطلة، خاصة عندما يواجه ظروف صعبة وقهر في حياته، حيث يكتسب البطل تعاطف الجمهور ويتفاعل مع الأحداث، وهو ما حدث في "لؤلؤ" حيث جسدت مى عمر شخصية فتاة نشأت في بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت في ملجأ الأيتام، مع سرد المعاناة التي عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.



مى عمر

• اختيارات الأبطال إلى جانب مى عمر

اختيار الممثلين فى المسلسل بجانب مى عمر، أعطى ثقلا فنيا للعمل، وكان بمثابة العمود الفقرى لنجاح المسلسل، وعلى رأسهم النجم أحمد زاهر، الذى لمع وتألق فى مسلسل البرنس العام الماضى، حيث يقدم شخصية "طارق" رجل الأعمال، الذى أنقذ لؤلؤ من النصب على أحد المطاعم بعدما طلبت طعاماً هى وصديقتها، وبدأ رحلة التعارف على لؤلؤ، بالاضافة إلى الفنان محمد الشرنوبى ، الذى يقدم دور الحبيب فى رحلة لؤلؤ، كذلك الفنانة نرمين الفقى، التى تقدم شخصية المطربة "كاميليا" إذ تعد الحلم الذى يراوض لؤلؤ وتتمنى أن تصبح مطربة مشهورة مثلها.



مى عمر فى كواليس لؤلؤ

• الصورة والإبهار في الديكورات والإخراج

بلا شك أن المخرج الصاعد محمد عبد السلام هو التلميذ النجيب للمخرج محمد سامى، الذى يعد واحدا من أهم مخرجى الدراما فى العصر الحديث، وحقق الكثير من النجاحات التى التف حولها الجمهور، ولذلك قدم عبد السلام مجهودًا واضحاً فى المسلسل منقسماً بين الصورة والشكل وخلافه.

• تواجد محمد سامى مشرفاً على الكتابة والإخراج

تواجد محمد سامى فى مسلسل لؤلؤ مشرفاً على الاخراج والكتابة يعد نوعاً من أنواع النجاح، خصوصاً أنه كان يشرف على كل صغيرة وكبيرة فى تفاصيل المسلسل، وبذل مجهوداَ مضنياً من أجل تقديم عملا درامياً يحترم عقلية المشاهد، ويستمتع بكل تفصيله به، وكان ذلك واضحاً فى الصورة وعمليات الإبهار والجرافيكس.