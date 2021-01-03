شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نيللى.. فراشة الفن المصرى وأيقونة الفوازير ورمز البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة نيللى إحدى صانعات البهجة بعيد ميلادها اليوم الموافق 3 يناير، فهي لا تغيب عن خيال محبيها بما قدمته من بهجة ومتعة وشياكة في فن الاستعراض سواء بالفوازير التي قدمتها لعدة مواسم وكان رمضان له طعم بوجودها وينتظرها كل الجمهور العربي، نيللي ما زلت الأجمل شكلا وموضوعا ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية إلا أنها مازالت داخل القلوب والعقول بأعمالها التي تملأ القنوات وهي متنوعة ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية وحتي الأطفال قدمت لهم الكثير من الأعمال.



نيللي فراشة السينما

نيللي بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها ، حينما اختارها المخرج عاطف سالم لأداء أول عمل لها وهى لا يتجاوز عمرها أربع سنوات لأداء دور فيروز وهي صغيرة في فيلم «الحرمان» مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي لتشارك بعد ذلك فى عام 1955 فى فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بالإشتراك مع شقيقاتها فيروز وميرفت مع الفنان الكبير محمود ذو الفقار ثم فيلم «حتى نلتقي» مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والقدير الراحل عماد حمدي إخراج بركات ثم فيلم « توبة» 1958 وقدمت أيضاً شخصية ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم في فيلم «رحمة من السماء» تأليف وإخراج عباس كامل.

نالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».



اخر ظهور للنجمة نيللي كرمها الفنان محمد صبحي

شاركت في 67 فيلمًا من أبرزها «توبة»، «هي والرجال» «إجازة صيف» «نورا»، «اللص الظريف»، «صباح الخير يا زوجتي العزيزة»، «دلع البنات» «المراهقة الصغيرة»، «الحب سنة 70»، «مذكرات الآنسة منال»، «ذكرى ليلة حب» ، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها « الدوامة»، « امرأة وثلاث وجوه»، « برديس» .