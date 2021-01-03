"سيد قلم السينما العربية".. نجوم الفن ينعون وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد كبير من نجوم الفن الكاتب وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

في هذا التقرير نرصد لكم أبرز هؤلاء النجوم:

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ربنا يرحمك أستاذنا الكبير وحيد حامد".

محمد رحيم

كما نشر الملحن محمد رحيم صورة للراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أتقدم بخالص وأحر التعازي لأسرة وجمهور الكاتب الكبير وحيد حامد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ونسألكم الدعاء والفاتحة".

شيكو

ونشر الفنان شيكو صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق :"الأستاذ وحيد حامد في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له، الفاتحة".

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أستاذ وحيد حامد القيمة الكبيرة رحل عنا، أسألكم الفاتحة".

أحمد زاهر

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة وحيد حامد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وداعا الأستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله".

أحمد مكي

ونشر الفنان أحمد مكي صورة لوحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الأستاذ الكبير وحيد حامد، الله يرحمه ويحسن إليه".

باسل خياط

ونشر الفنان باسل خياط صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فقدنا الكاتب الكبير وحيد حامد، من شكلت أعماله بوصلة السينما المصرية والعربية، فغيرت وأثرت وأغنت قلوبنا وعقولنا، سنين طويلة، رحل سيد قلم السينما العربية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نجلاء بدر

ونشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا أحبك فكنت لنا الأخ والأب والصديق.. أنت الذكريات والحوارات والشخصيات والألم والفرح والفكر.. شكرا مهرجان القاهرة على تكريمه قبل رحيله والسماح لنا بفرصة لرؤيته قبل الرحيل.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة على الكاتب الكبير وحيد حامد، وداعًا أهل الفن الراقي".

أحمد صلاح حسني

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه بموقع "تويتر": "وحيد حامد تاريخ كبير سيظل اسمه وستظل كل أعماله في قلوبنا للأبد، البقاء لله".

ميرهان حسين

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "رحلت لكنك باق في القلوب، اللهم اسكنه فسيح جناتك وتغمده بواسع رحمتك الأستاذ وحيد حامد".

وفاء عامر

ونشرت الفنانة وفاء عامر صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وحيد حامد رحمة الله عليك على قدر تشكيل وعي الناس بفنك الراقي وحبك لمصر خسارة كبيرة لنا.. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

شريف منير

ونعى الفنان شريف منير، الكاتب وحيد حامد، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وداعًا أستاذ وحيد حامد، خسارة كبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشُيّعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة ظهر يوم السبت، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك وغيرهم.

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.